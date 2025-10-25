Россияне массового жалуются на перегрев iPhone после обновления

Вышедшее в сентябре обновление iOS 26 продолжает вызывать недовольство пользователей. Если первоначально критика была связана с изменениями интерфейса и новым визуальным оформлением «Liquid Glass», то теперь жалобы поступают на работу аккумулятора и перегрев iPhone, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на владельцев устройств.

© Apple

В ряде случаев iPhone ощутимо нагревается даже при выполнении базовых операций — просмотре ленты социальных сетей или запуске мобильных игр. При достижении критических температур появляется предупреждение, временно блокирующее доступ ко всем функциям до охлаждения устройства.

Пользователи отмечают, что в отдельных случаях прибегают к экстремальным мерам охлаждения — например, помещают смартфон в морозильную камеру.

По их словам, перегрев уже привел к отдельным случаям деформации аккумуляторов, что требует последующего ремонта.

Дополнительные претензии касаются качества связи: на экране может отображаться стабильный сигнал сетей, однако голосовые вызовы не проходят, а мобильный интернет не работает.