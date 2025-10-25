Ученый заподозрил загадочную комету размером с Манхэттен в инопланетной разведке

Астрофизик из Гарварда Ави Леб заявил, что целью пролетающего через Солнечную систему межзвездного объекта 3I/ATLAS может быть сбор разведывательных данных. Его слова приводит The New York Post (NYP).

© Газета.ru

С момента обнаружения объекта 31/ATLAS в июле астрофизик Леб предпологал его неестественную природу. Больше всего ученого беспокоят размеры объекта — по данным телескопа Уэбба, его масса может достигать 33 миллиардов тонн.

Леб отмечает, что объект как минимум в тысячу раз массивнее всех ранее наблюдавшихся межзвездных тел. В связи с этим он задавался вопросом, почему столь гигантский объект оказался во внутренней части Солнечной системы, тогда как ранее фиксировались только небольшие межзвездные объекты.

Леб также заявил, что человечеству следует быть бдительным и разработать план защиты на случай, если 31/ATLAS окажется «троянским конем». Астрофизик сравнил присутствие кометы с свиданием вслепую, пояснив, что человек часто ожидает дружелюбного партнера, но одновременно должен учитывать возможность опасности.

Согласно официальной позиции NASA, объект 31/ATLAS не представляет угрозы, однако Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) начала мониторинг для оценки потенциальной опасности.

Леб утверждает, что наблюдаемые характеристики объекта не соответствуют обычному поведению комет. В частности, у 31/ATLAS был зафиксирован антихвост — струя частиц, направленная к Солнцу, а не от него, а также выброс шлейфа с потоком четырех граммов никеля в секунду без следов железа, при этом сплав тетракарбонила никеля ранее встречался только в производстве человеком.

Астрофизик также отметил негравитационное ускорение и аномальную траекторию объекта, которая приводит к подозрительному сближению с Юпитером, Венерой и Марсом. По его мнению, все эти факторы позволяют предположить, что 31/ATLAS может быть инопланетным зондом, направленным к Земле для разведки и, возможно, с враждебными намерениями.

Леб подчеркнул, что если объект в ближайшее время максимально сблизится с Солнцем и исчезнет из поля зрения, это станет доказательством того, что 31/ATLAS является космическим аппаратом, использующим гравитацию звезды для изменения траектории и скорости.

