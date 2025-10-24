Томские ученые разработают покрытие для защиты космических аппаратов от перегрева

Специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в 2026 году начнут работу над созданием терморегулирующего покрытия для космических аппаратов, которое будет включать модифицированные смолы и оксид цинка.

© Ferra.ru

Основная цель разработки заключается в снижении перегрева и увеличении срока службы спутников. Покрытие обладает высокой отражательной способностью и эффективно излучает тепло в инфракрасном диапазоне. Исследования показали, что использование наночастиц диоксида кремния увеличивает стойкость оптических свойств к космическому излучению в 2 раза. Испытания проводятся на установке «Спектр», которая имитирует условия открытого космоса.

Параллельно ведется работа над керамическим покрытием на основе оксида иттрия. Этот материал поглощает солнечную радиацию на 2-4 раза меньше, чем традиционные покрытия, такие как диоксид титана и оксид цинка. Применение нового покрытия может значительно повысить энергоэффективность космических полётов.