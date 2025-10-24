Starlink начала проверки безопасности перед запуском в Индии

Starlink, принадлежащая Илону Маску, приступила к проведению проверок безопасности в Индии. Эти тесты являются одним из последних этапов перед запуском коммерческих услуг спутникового интернета в стране. Процесс согласования проходит в рамках обязательной процедуры допуска иностранных и местных телеком-операторов.

Для начала продаж Starlink ожидает утверждения ценовой политики со стороны индийского регулятора Telecom Regulatory Authority. Если документ будет принят до конца года, компания сможет запустить спутниковый интернет для пользователей уже в начале 2026 года.

Согласно планам, Starlink строит не менее десяти спутниковых шлюзов по всей Индии — это более чем в три раза больше, чем у конкурентов Space Fiber (Reliance Jio) и OneWeb (Eutelsat Communications). Три наземные станции уже готовы в Мумбаи, который станет индийским центром компании.