Во «ВКонтакте» отреагировали на блокировку соцсети в Белоруссии

Специалисты соцсети «ВКонтакте» уже работают для восстановления доступа к сервису на территории Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании VK.

© ВКонтакте

«ВКонтакте» изучает ситуацию и делает все необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователей в Беларуси как можно скорее», — говорится в сообщении.

Доступ к «ВКонтакте» у белорусов пропал 24 октября. Браузерная версия приложения попала в Список ограниченного доступа надзорного госоргана БелГИЭ после обращения Комитета государственной безопасности республики. Причина введения ограничений и их длительность уточняются.

