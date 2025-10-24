В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»

В Белоруссии заблокировали доступ к социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания.

Отмечается, что решение о блокировке соцсети было принято «на основании представления Комитета государственной безопасности».

«Доступ к информационному ресурсу ограничен», — говорится в тексте.

К посту прикреплен скриншот, согласно которому решение о блокировке «ВКонтакте» было принято сегодня, 24 октября. Длительность ограничения неизвестна.

По информации Tochka.by, блокировка касается всех интернет-операторов Белоруссии. При этом портал отметил, что на данный момент соцсеть продолжает работать на телефонах через мобильное приложение и браузеры у таких операторов, как МТС, А1 и Life:).