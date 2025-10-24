Российские археологи сделали сенсационное открытие в Башкирии

Бирский могильник в Башкирии оказался богат на сенсационные находки, рассказывающие о культуре народов III-VIII веков. Все это доказывает, что регион был «настоящими воротами» Урала, пишет агентство «Башинформ».

© Пресс-служба Национального музея Республики Башкортостан

За пять лет активной работы археологам удалось найти уникальные артефакты. В частности, комплекс всадника, украшенный серебряной поясной частью, удила и железные наконечники стрел. Также им попались элементы одежды первого тысячелетия и «не встречавшиеся ранее типы застежек и наконечники стрел, которые полтора тысячелетия пролежали в земле под Бирском».

Украшения женщин, найденные в могильнике, доказывают, что древний регион не считали за «глухую провинцию». Ученые пояснили, что местные женщины следили за модой, а мастера «не только копировали иноземные образцы, но и создавали свои изделия».

Бирский могильник назван в честь близлежащего города Бирска. Ученые начали исследовать его еще в 1958-м, однако тогда раскопки археологов были прерваны. В 2021-м работы продолжили — тогда же Бирский могильник превратился в «настоящую живую лабораторию под открытым небом».

