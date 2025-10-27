На окаменелостях динозавров впервые найдены копыта рептилий

Около 66 миллионов лет назад стадо травоядных динозавров погибло от засухи — всего за несколько часов или дней до сильных дождей. Об этом свидетельствуют одни из самых хорошо сохранившихся окаменелостей динозавров: остались оттиски кожи, шипов и даже первых в истории рептилий копыт.

© Телеканал «Наука»

Они принадлежат виду Edmontosaurus annectens — утконосым травоядным, которые по образу жизни напоминали древних бизонов и обитали на территории современной Северной Америки. Edmontosaurus — одни из самых изученных динозавров: находят их часто, и они хорошо сохраняются.

Палеонтологи из Чикагского университета подробно исследовали несколько образцов из так называемой «зоны мумий», участка шириной около 10 километров в штате Вайоминг, в котором, по-видимому, сложились необычно благоприятные условия для сохранения древних животных.

Два недавно описанных экземпляра дали новые детали. Первый — молодая особь, которой на момент смерти было примерно два года. Это первый крупный динозавр, у которого полностью сохранился профиль мягких тканей всего тела, включая гребень, тянущийся по шее и хребту. Второй образец — взрослый динозавр (примерно 5–8 лет) — сохранил целую линию мелких шипов по спине, от бедер до кончика хвоста. Отдельные шипы встречались и раньше, но никогда не сохранялись в таком цельном виде.

Самое интригующее открытие — пальцы задних лап покрыты копытами. Это первое найденное копыто у рептилий вообще. Учитывая возраст находок (примерно 66–69 миллионов лет), эти копыта — одни из самых древних.

Авторы работы отмечают, что копыта, вероятно, появились еще раньше — в юрский период — у стегозавров, анкилозавров, на это указывают отпечатки следов с округлыми кончиками.

Как же формировались эти «мумии»? Внешние структуры сохранились в виде тонкого слоя глины, толщиной менее миллиметра, который образовался в результате застывания материала на микробной биопленке, покрывавшей поверхность туш по мере их разложения. Морщинистая кожа, плотно обтягивавшая кости, указывает на то, что туши в течение нескольких часов или дней находились на палящем солнце. Но затем были быстро погребены мощным потоком: в слоях встречаются перемешанная грязь и обломки древесины.

Эти образцы дают одни из самых наглядных представлений о внешности древних животных — почти как короткое путешествие в прошлое. Результаты опубликованы в журнале Science.