В России создали умный материал для 3D-печати в медицине

В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта разработали инновационный композитный материал для 3D-печати. Разработка обладает способностью генерировать электрические импульсы при механическом воздействии и реагировать на внешние магнитные поля.

Материал предназначен для создания клеточных каркасов. Они могут управлять ростом и развитием стволовых клеток. Ученые определили оптимальный состав композита, обеспечивающий повышенную чувствительность к магнитным полям и упрощающий процесс трехмерной печати.

Ключевым достижением стало совмещение функциональных свойств с технологичностью — материал адаптирован для использования на стандартном 3D-оборудовании. Это снижает энергозатраты при производстве и расширяет возможности практического применения, отметили в в ведомстве.

Разработка перспективна для создания медицинских имплантатов, биосенсоров и носимых устройств.