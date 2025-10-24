Тысячи морских огурцов оказались выброшены на берег в США, пишет New York Post.

© Газета.Ru

Жители прибрежного городка Сисайд, штат Орегон, были поражены, когда утром вторника берег покрылся тысячами странных розовых существ, похожих «на прозрачные студенистые колбаски».

Как рассказала Тиффани Бут, помощник менеджерам в местном океанариуме, эти создания — «дышащие кожей морские огурцы» (Leptosynapta clarki). Обычно они зарываются глубоко в песок вдоль линии прибоя, но в этот раз сильные волны и отлив буквально «вымели» их на берег.

«Я не видела такого уже несколько лет», — призналась Бут.

Морские огурцы имеют длину всего около 1,5 сантиметра, но иногда вырастают до 15 см. После выброса они не могут вернуться в океан и в итоге становятся пищей для пляжных блох и других беспозвоночных. Птицы, как оказалось, таких «деликатесов» не едят.

Сотрудники океанариума уверены, что уже к середине недели странное зрелище исчезнет: тела высохнут и сольются с песком.

Leptosynapta clarki обитают вдоль побережья от Северной Калифорнии до Аляски, и подобные выбросы происходят раз в несколько лет.