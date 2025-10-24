Китайская компания Booster Robotics представила нового робота-гуманоида K1

Пекинская компания Booster Robotics, специализирующаяся на создании высокотехнологичных человекоподобных роботов, презентовала в столице Китая новую модель робота-гуманоида K1. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации представителей компании, робот весит около 20 кг, его рост составляет почти метр, а время непрерывной работы при максимальной нагрузке достигает 30 часов. K1 отличается высокой мобильностью и производительностью искусственного интеллекта, а его стоимость на китайском рынке составит около 30 тысяч юаней (примерно 4 тысячи долларов). Продажи на китайских онлайн-площадках стартовали 24 октября.

На презентации робот продемонстрировал "лунную походку" Майкла Джексона и сыграл в футбол, а в проморолике показано, как он поливает цветы и помогает найти потерянные ключи.

Генеральный директор Booster Robotics Чэн Хао подчеркнул, что компания активно ориентируется на международный рынок и развивает сотрудничество с учебными заведениями по всему миру.

"Мы стремительно расширяем свое присутствие в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке, демонстрируя стремительный рост. У нас есть специалисты, отвечающие за европейский и российский рынки", - заявил он в ответ на вопрос о возможных планах работы в России, уточнив, что пока сотрудничество с потенциальными российскими клиентами не налажено, но такая возможность рассматривается.

Основанная в Пекине в 2023 году, Booster Robotics уже поставила более 700 роботов клиентам по всему миру. Компания известна своими моделями T1 для научных исследований и K1 для образовательных целей и домашнего использования.