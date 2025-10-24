Раскрыты особенности укусов ядовитых змей

Международная группа биологов впервые в мельчайших деталях смогла изучить и сравнить нападения и укусы представителей трех семейств ядовитых змей: гадюковых, аспидовых и ужеобразных. Исследование опубликовано в журнале Journal of Experimental Biology.

© Московский зоопарк

Отмечается, что новые данные удалось получить благодаря двум высокоскоростным видеокамерам с возможностью съемки 1000 кадров в секунду. С их помощью биологи запечатлели атаки 36 видов змей, среди которых были техасский гремучник, песчаная эфа, мангровая змея, гюрза и другие.

Эксперимент проводился в парижском центре Venomworld, где построили небольшую арену из оргстекла, помещая туда по одной змее. В качестве добычи им предлагали цилиндр из медицинского геля, нагретый до температуры тела млекопитающего — 38 градусов. Таким образом удавалось обмануть змей, способных чувствовать тепло. В ходе эксперимента биологам удалось зафиксировать 108 успешных атак — по три на каждый вид.

После их анализа были выявлены четкие различия в стиле атаки у разных семейств. В частности, гадюки оказались настоящими спринтерами. Они атаковали быстрее всех, развивая скорость свыше 4,5 метров в секунду, прежде чем вонзить свои клыки в «жертву». Отдельный интерес представлял тот факт, что гадюки могли молниеносно вынуть клыки и вставить их под другим углом. Только надежно закрепив их, змея смыкала челюсти и впрыскивала яд. По итогам исследования биологи выяснили, что 84% изученных гадюк достигали цели менее чем за 90 миллисекунд, что быстрее, чем средняя реакция испуганного млекопитающего, которое является их основной добычей в природе.

Аспидовые змеи, в том числе капская коралловая кобра, предпочитали подкрасться к добыче поближе, прежде чем сделать резкий бросок и нанести несколько быстрых укусов подряд. В этот момент их челюстные мышцы напрягались, высвобождая яд.

Ужеобразные змеи, в том числе мангровая змея, атаковали свою жертву с большего расстояния. Их клыки расположены дальше в пасти. Схватив добычу, они не просто впрыскивали яд, а начинали совершать размашистые движения головой из стороны в сторону. С помощью этих действий они прорезали ткани, чтобы яд лучше проник в рану.