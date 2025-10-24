Ученые впервые зафиксировали образование колец у далекого небесного тела

Астрономы впервые зафиксировали процесс образования новых колец у небесного тела. Как сообщает Space.com, ученые смогли увидеть активную эволюцию колец вокруг астероида из группы кентавров — Хирона.

Хирон обнаружили в 70-е годы между поясом астероидов и поясом Койпера. Сперва его определили как астероид, однако в 1989 году ученые выявили, что он проявляет поведение, типичное для кометы — периодически вспыхивает и гаснет. По этой причине его официально обозначают и как комету, и как астероид: (95P/Хирон) и (2060) Хирон соответственно.

В 2011 году ученые исследовали Хирон во время его прохождения на фоне звезд и получили первые свидетельства, что у объекта могут быть три пылевых кольца в радиусе 324 км от астероида. До недавнего времени считалось, что такие структуры появляются лишь у планет-гигантов, пока кольца не нашли в 2014 году у другого астероида-кентавра Харикло, а также у карликовых планет Хаумеа и Квавара.

В 2023 году международная команда астрономов под руководством Бруно Сикарди из Парижской обсерватории во Франции провела новое наблюдение над Хироном. Оказалось, что его система колец активно меняется и усложняется. Выяснилось, что три кольца окружены широким гало из пыли. Кроме того, были найдены признаки существования четвертого, совершенно нового кольца — на расстоянии около 1,4 тысяч км от поверхности. Это может стать свидетельством активного формирования новой структуры колец.