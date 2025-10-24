В Солнечной системе нашли прятавшийся астероид размером с небоскреб

Астрономы обнаружили астероид диаметром около 700 метров, скрытый в солнечном свете. Он проносится по Солнечной системе с почти рекордной скоростью и уступает по этому покзателю лишь астероиду 2021 PH27, сообщает Live Science.

Астероид размером с небоскреб, получивший название 2025 SC79, совершает один оборот вокруг Солнца за 128 дней. Это всего лишь второй известный космический объект, орбита которого полностью находится внутри орбиты Венеры, иногда даже пересекая орбиту Меркурия. Он не представляет непосредственной угрозы для Земли.

Американский астроном Скотт Шеппард впервые заметил 2025 SC79 27 сентября. По его словам, астероид был скрыт солнечным светом, что серьезно затрудняло его наблюдение. Поиски скрытых астероидов важны для того, чтобы ни один потенциально опасный космический объект не приблизился к Земле незамеченным, подчеркивается в статье.

«Самые опасные астероиды сложнее всего обнаружить. Большинство исследователей находят эти объекты ночью, когда их легче всего заметить. Но астероиды, которые находятся вблизи Солнца, можно наблюдать только в сумерках - перед восходом или закатом», - рассказал Шеппард.

По версии Live Science, за 2025 SC79 «определенно стоит следить». Для сравнения, диаметр прозванного «убийцей городов» астероида 2024 YR4, обнаруженного ранее в этом году, составляет всего около 55 метров, но он способен высвободить в 500 раз больше энергии, чем атомная бомба, уничтожившая Хиросиму. Однако он тоже «почти наверняка» не упадет на Землю, подчеркивает Live Science.

Шеппард открыл 2025 SC79 с помощью «камеры темной энергии» на 4-метровом телескопе Blanco. Существование астероида было подтверждено наблюдениями телескопов Gemini и Magellan.

В 2021 году Шеппард и его команда обнаружили самый быстрый из известных астероидов. Этот объект, получивший название 2021 PH27, обращается вокруг Солнца за 113 дней, всего на 15 дней быстрее, чем 2025 SC79.

Единственный объект в Солнечной системе с более коротким орбитальным периодом - планета Меркурий, которая совершает оборот вокруг Солнца за 88 дней.

Дальнейшие наблюдения позволят установить состав 2025 SC79 и выяснить, как он выдерживает сильные температуры, находясь так близко от Солнца.