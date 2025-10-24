Космический туризм станет доступнее в будущем

Космический туризм будет становиться все более доступным, заявил летчик-космонавт Олег Новицкий на полях "Открытой недели науки БРИКС+".

Он отметил, что сегодня такой туризм является "очень дорогим удовольствием", однако такое же было и во время развития авиации, когда летали только единицы. Спустя много лет появились пассажирские самолеты, а люди могут спокойно покупать билеты и летать из одной страны в другую.

Новицкий надеется, что развитие космического туризма не будет мешать работе профессиональных космонавтов.

Ранее Сергей Собянин отметил, что Москва является центром космических технологий России. Столица делает все, начиная с электроники и заканчивая важнейшими компонентами спутника.

Мэр также отметил, что в данной отрасли появляются новые современные игроки, которые иногда даже вытесняют старых, показывая хорошие новации и динамику развития.