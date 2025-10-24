Ученый оценил опасность взрывов на обратной стороне Солнца

Взрывы на обратной стороне Солнце являются естественным и регулярным процессом, который не представляет опасности для Земли. Как сообщает НСН, об этом заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН заявила о мощном взрыве на обратной стороне Солнце. Перед этим были зафиксированы два средних выброса плазмы в северном направлении.

Петрукович отметил, что подобные явления происходят регулярно и представляют скорее научный интерес и полезны для астрономов, чем несут какую-либо угрозу. Современные технологии позволяют наблюдать даже те процессы, которые ранее были недоступны, в том числе происходящие на невидимой стороне Солнца.

«Сейчас идет период максимума солнечной активности, который длится 11-12 лет. Сейчас много новостей про Солнце, а через два-три года вообще новостей не будет», — отметил эксперт.

Как ранее заявляли в Лаборатории солнечной астрономии, достоверные оценки мощности вспышки невозможны, однако есть вероятность, что явление является крупнейшим или одним из самых крупнейших в текущем цикле.