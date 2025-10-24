Сколько осталось человечеству — астрофизик дал неожиданный ответ

В 1960-е, когда мир жил под угрозой ядерной войны, молодой астрофизик Ричард Готт гулял по разделенному Берлину. Увидев стену, он не просто сфотографировался на фоне бетона — он задал вопрос, который позже изменит наше понимание времени.

«Сколько еще простоит эта штука?» — спросил он себя.

Ответ оказался не политическим, а математическим — и пугающе точным.

Мы не особенные

Если вы не знаете, когда именно оказались в истории какого-то процесса, логично предположить, что находитесь где-то посередине. Не в начале, не в конце — просто в типичной точке. Готт назвал это «принципом заурядности», как сообщает портал IFLScience.

«Если что-то уже существует определенное время, разумно ожидать, что его оставшееся существование будет примерно сопоставимо с прошедшим», — писал он в 1993 году.

Как Берлинская стена подтвердила теорию

Летом 1969 года Готт приехал в Западный Берлин. К тому моменту стена стояла восемь лет. Он решил проверить свой принцип: если застать объект случайно, то с вероятностью 95% вы наблюдаете его не в начале и не в конце, а где-то в диапазоне между 2,5% и 97,5% его жизни.

Иными словами, если объект простоял t лет, его общая жизнь с 95%-й уверенностью будет лежать между t/39 и 39t. Для стены это давало диапазон от двух месяцев до трехсот лет.

Готт сказал:

«Скорее всего, стена простоит еще от пары месяцев до трех веков».

9 ноября 1989 года стена рухнула. С момента постройки прошло 28 лет и 3 месяца. Восемь лет — до наблюдения Готта, двадцать — после. Соотношение 20 ÷ 8 = 2,5, идеально вписалось в диапазон его модели.

Это не пророчество. Просто статистика. Из тысячи случайных наблюдателей 950 оказались бы где-то посередине жизненного цикла стены. Готт был одним из них.

Человечество как случайный наблюдатель

Ученые примеяют тот же принцип к нам. С момента появления Homo sapiens прошло примерно 300 тысяч лет. За это время на Земле жило около 117 миллиардов людей. Сегодня нас около 8 миллиардов, то есть лишь 7% всех, кто когда-либо существовал.

Если считать, что мы наблюдаем человечество в типичный момент его истории, то примерно 7% пути уже пройдено, а 93% — впереди. Это значит, что до конца «поезда жизни» может родиться еще около 109 миллиардов человек.

Когда закончится путь?

В 1993 году Готт подсчитал, что при рождаемости 145 миллионов детей в год человечеству потребуется около 750 лет, чтобы родилось еще 109 миллиардов. Но рождаемость по всему миру с каждым годом снижается.

Он писал:

«Если тенденция сохранится, оставшееся время человечества не превысит 19 тысяч лет».

С современными 130 миллионами рождений в год граница сокращается до 16 тысяч лет, а при прогнозируемых 80 миллионах — до 10 тысяч.

Почему это не приговор

Эти числа — не предсказание конца, а диапазон вероятностей. Всё зависит от того, какими мы будем.

технологии выращивания детей вне утробы могут увеличить рождаемость в десятки раз.

если люди будут жить 150 или 500 лет, демографическая пирамида радикально изменится.

через 300 лет большинство «наблюдателей» могут быть искусственными интеллектами. Тогда формула перестанет работать.

Космическая экспансия. Колонии на Марсе и в поясе астероидов снова изменят темпы роста населения.

Философ Джон Лесли предупреждал:

«Аргумент работает, только если мы действительно случайны. Но мы — единственные, кто способен наблюдать собственную историю». Это уже нарушает сам принцип.

Что из этого следует

Теория не утверждает, что человечество исчезнет через 10 тысяч лет. Она лишь говорит что крайне важно иметь запасной план по сохранению вида, а лучше несколько:

«У нас нет оснований считать, что впереди миллионы лет беззаботной жизни», — заключил Ричард Готт

А значит: