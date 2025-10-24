Названы лучшие смартфоны стоимостью 15–20 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших смартфонов в пределах 15-20 тыс. руб.

© Tecno

Открывает список Tecno Pova 7 5G за 14,9 тыс. руб., который может похвастаться необычным дизайном с LED-индикатором в блоке камер, 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, частотой 144 Гц и яркостью 480 нит, чипом MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Среди прочих особенностей отмечается поддержка беспроводной магнитной зарядки на 30 Вт, наличие камеры на 50 Мп, защиты IP64, стереодинамиков, ИК-порта и NFC-модуля.

Следом идет Samsung Galaxy A17. При цене от 14,9 тыс. руб. смартфон может похвастаться Super AMOLED-дисплеем на 6,7 дюйма с Full HD-разрешением, частотой 90 Гц и яркостью до 1100 нит, чипом MediaTek Helio G99, тройной камерой на 50, 5 и 2 Мп, батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки, защитой IP54 и наличием NFC-модуля.

На третьей строчке оказался Poco M7 Pro стоимостью 17,9 тыс. руб. Он получил AMOLED-экран на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, а также яркостью до 2100 нит. В нем установлен чип MediaTek Dimensity 7025 Ultra, имеется двойная камера на 50 и 2 Мп, аккумулятор на 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, защита IP64, NFC и стереодинамики.

Замыкают топ iQOO Z10 и Infinix Note 50 Pro, которые можно купить в России за 19,6 и 20 тыс. руб.