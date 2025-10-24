Вне Китая Oppo Find X9 Pro лишится яркого цвета

Серия Oppo Find X9 увидит свет 28 октября. В отличие от китайской версии с одним ярким цветом, глобальные модели получат “более спокойное” оформление.

По данным инсайдеров, во всем остальном мире Find X9 Pro будет доступен всего в двух цветах — Charcoal (тёмный) и White (белый). Стандартный Find X9 предложат в чёрном и сером вариантах. Популярный в Китае красный оттенок (Velvet Red) за пределами страны, к сожалению, официально не появится.

По характеристикам смартфоны остались на уровне флагманов. Они работают на MediaTek Dimensity 9500, оснащены батареями на 7 025 мА·ч (Find X9) и 7 500 мА·ч (Find X9 Pro) с поддержкой 80 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки. Экраны — AMOLED 1.5K с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3 600 нит. Камеры разработаны совместно с Hasselblad и включают главный датчик на 50 МП и телеобъектив 200 МП у версии Pro.