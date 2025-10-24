Почему комета 3I/ATLAS останется невидимой с Земли до середины ноября

Межзвездная странница 3I/ATLAS, обнаруженная 1 июля 2025 года, продолжает приковывать внимание астрономов. Максимальное сближение ее с Землей, по прогнозам специалистов, ожидается 19 декабря.

© Российская Газета

Как сообщили ученые лаборатории солнечной астрономии, 3I/ATLAS продолжает оставаться невидимой для наблюдения с Земли. Комета во второй половине сентября приблизилась к Солнцу настолько, что полностью утонула в его лучах. В настоящий момент объект проецируется на небе на минимальном расстоянии от солнечного диска и фактически является не ночным, а дневным объектом: находится на небе рядом с Солнцем в светлое время суток.

По словам ученых, иногда такого рода тела удается наблюдать на рассвете или закате, когда солнечный диск находится под горизонтом, и расположенный рядом объект удается на несколько минут захватить на небе. Но в данном случае это невозможно. Расстояние до кометы сейчас превышает 200 миллионов км, и тело слишком слабое, чтобы стать видимым на фоне рассветного или закатного свечения неба.

Напомним: комета 3I/ATLAS, обнаруженная 1 июля 2025 года, - третий "гость", залетевший в Солнечную систему из глубин космоса после знаменитого Оумуамуа и кометы Борисова. Сейчас межзвездная странница стремительно приближается к Солнцу. 29 октября она достигнет перигелия, пройдя на расстоянии 1,36 астрономической единицы от светила. По оценкам специалистов, ее гиперболическая траектория лежит близко к плоскости эклиптики, где находятся орбиты многих планет и космических аппаратов. Это редкое совпадение и дает уникальный шанс для "встречи".

Так, ученые смоделировали движение кометы и солнечный ветер - поток заряженных частиц от Солнца, который "сдувает" ионный хвост кометы на огромные расстояния. Расчеты показывают: зонд "Европа Клиппер", который был запущен год назад и держит путь к Юпитеру, может оказаться погружен в ионный хвост 3I/ATLAS в период с 30 октября по 6 ноября 2025 года. Автоматическая межпланетная станция "Гера", направляющаяся к астероиду Диморф и запущенная также в октябре прошлого года, может "пообщаться" с хвостом кометы с 25 октября по 1 ноября 2025 года.

Как сообщается, самое близкое расстояние от аппаратов до оси хвоста кометы составит около 8 миллионов километров. Много? Только не по космическим меркам. Ионные хвосты комет могут иметь разную ширину и длину. Например, ионный хвост кометы Хиякутаке растянулся приблизительно на 580 миллионов километров!

Единственный прибор, способный увидеть объект рядом с Солнцем, космический коронограф LASCO, специально предназначенный для сверхчувствительной регистрации слабых структур около солнечного диска, комету не видит.

По всей вероятности, тело могли бы увидеть европейские космические аппараты ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) и Mars Express, находящиеся около Марса, то есть гораздо ближе к комете. Оба аппарата в первых числах октября действительно представили такие снимки, которые, насколько можно судить, являются на текущий момент последними широко доступными изображениями объекта. Однако новых данных с этих спутников пока не поступало, сообщают ученые лаборатории в своем Telegram-канале.