В балтийском янтаре обнаружили жука возрастом 37 млн лет

Ученые открыли новый вид жука. Его обнаружили в кусочке эоценового балтийского янтаря, возраст которого достигает 37 млн лет.

Изучив янтарь, ученые заметили в нем крошечного жука, длина которого составляет примерно 5 миллиметров.

Учёному Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Виталию Алексееву совместно с исследователями из США и Латвии удалось установить, что это представитель семейства Trogossitidae – новый род и вид жука-темнотелки.

Насекомое стало лишь третьим представителем этой группы, найденным в ископаемых смолах по всему миру.

Обнаруженный экземпляр хранится в фондовой коллекции Музея янтаря в Калининграде — главном национальном собрании янтарных инклюзов.

