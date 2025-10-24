Xiaomi выпустила многофункциональный очиститель воды.

Новое устройство объединяет функции очистки воды, приготовления льда и мгновенного нагрева.

Особенности

Mijia Desktop Water Purifier Ice-Making Edition оснащён системой генерации льда переменной частоты и может производить пять кубиков льда весом по 10 граммов за 15 минут в стандартном режиме. В ускоренном режиме устройство создаёт пять кубиков льда по 6 граммов за 10 минут.

Новинка работает с двухскоростными вентиляторами, обеспечивающими стабильную производительность и низкий уровень шума (35 дБ). Устройство способно одновременно хранить от 40 до 50 кубиков льда, сохраняя их эффективность на уровне 75% в течение пяти часов.

Xiaomi оснастила устройство двумя встроенными УФ-лампами для дезинфекции, которые стерилизуют резервуар для воды и контейнер для льда на 99,9%. Система уничтожает бактерии, снижая риск заражения листерией. Очиститель выдаёт лёд одним касанием благодаря автоматическому механизму подачи, что избавляет от необходимости вручную извлекать кубики.

Очиститель воды Mijia использует шестиступенчатую систему обратного осмоса и газовой хроматографии, способную фильтровать частицы размером до 0,0001 микрона. Она удаляет микропластик, тяжёлые металлы, перфторированные жирные кислоты (PFAS) и другие вредные вещества. Получаемая вода соответствует стандартам качества питьевой воды для детей и имеет множество сертификатов безопасности.

Система оснащена двойным резервуаром для воды объёмом 6 литров, разделяющим чистую и сточную воду, что предотвращает обратный поток и сохраняет качество воды. Угольный фильтр последней ступени содержит активированный уголь из скорлупы кокосов Шри-Ланки, что улучшает вкус воды.

Очиститель также оснащён толстослойной системой нагрева мощностью 2100 Вт, способной нагревать воду всего за 3 секунды. Температуру можно регулировать в диапазоне от 40°C до 95°C с точностью до 1°C. Благодаря приложению Mijia и поддержке HyperOS Connect пользователи могут отслеживать качество воды, состояние фильтра и настройки устройства в реальном времени.

Устройство оснащено съёмным 6-литровым резервуаром для воды, 2-литровым контейнером для чистой воды и сенсорной панелью управления с трёхцветной подсветкой. Установка не требуется. Эффективность использования воды системой составляет 76,2%, срок службы модуля обратного осмоса – три года, а композитного фильтра газовой хроматографии – один год.

Сроки выхода и цена

Mijia Desktop Water Purifier Ice-Making Edition уже продаётся в Китае по цене $632. С учётом стартовой скидки устройство можно приобрести за $576.