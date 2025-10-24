iPhone Air неожиданно показал высокий уровень автономности

Автор YouTube-канала PhoneBuff опубликовал результаты комплексного теста автономности новых моделей iPhone. Методика испытаний, выполненная с использованием роботизированного манипулятора, имитирует повседневные сценарии использования смартфона и считается одной из наиболее объективных среди независимых тестов, сообщает iXBT.

По итогам испытаний iPhone Air продемонстрировал 9 часов 58 минут работы без подзарядки, опередив базовый iPhone 17, который проработал 9 часов 43 минуты. Результат примечателен с учетом меньшей емкости аккумулятора — 3149 мАч у Air против 3692 мАч у iPhone 17, а также большего дисплея у более доступной модели.

Версии Pro показали традиционно более продолжительное время работы: iPhone 17 Pro — 11 часов 53 минуты, тогда как iPhone 17 Pro Max — 13 часов 5 минут.

По итогу теста флагманский 17 Pro Max занял первое место в общем рейтинге PhoneBuff. iPhone 17 Pro расположился выше 15 Pro Max, но немного уступил 13 Pro Max.

iPhone Air — сверхтонкий смартфон Apple, толщина корпуса которого составляет 5,6 мм. Для достижения таких показателей компании пришлось значительно урезать железо устройства — гаджет получил одну тыльную камеру, монодинамик и небольшую батарею.