В России стартовали продажи сверхпрочного смартфона Honor X9d

В России стартовали продажи HONOR X9d — сверхпрочной модели, которой не страшны падения с высоты, погружение в воду, экстремальные температуры.

© Газета.Ru

Но прочность — далеко не единственное преимущество новинки. О фишках новой модели — в обзоре редакции.

Защита на максимум

Первое, чем примечателен HONOR X9d среди конкурентов, — это тройная сертификация SGS Triple Resistant Premium Performance. Смартфон стал первым в отрасли, подтвердившим такой стандарт прочности. На практике это означает защиту от падений с высоты до 2,5 метров на мрамор, брусчатку, асфальт и другие каменные поверхности.

Секрет такой живучести — в шестислойной конструкции корпуса. Внутри — баллистический нейлон и слой со свойствами неньютоновской жидкости, который поглощает и рассеивает энергию удара. Снаружи — сверхпрочное закаленное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 с глубиной закаливания на 31% больше, чем у предыдущего поколения. Также в комплект к смартфону идет защитный чехол — приятное дополнение и исчерпывающий аргумент в пользу того, что с устройством вряд ли что-то случится.

Защита от воды и пыли здесь тоже на высшем уровне.

Тройная сертификация IP69K, IP68 и IP66 позволяет использовать смартфон даже в экстремальных условиях: под струями воды высокого давления, при погружении на глубину до 1,5 метров на 30 минут и даже при кратковременном контакте с горячей водой до 85°C. X9d тестировали погружением в воду более 10 000 раз — устройство выдержало. Таким образом, с этим смартфоном будет комфортно как отдыхать на пляже в окружении песка и воды, так и работать в саду или пыльном цеху — такие условия ему не страшны.

Особенно удобно, что смартфон корректно работает с мокрым экраном и в перчатках благодаря функциям «Повышение точности касаний под дождем с AI» и «Повышение точности касаний в перчатках с AI». Во время дождливой прогулки экран оставался отзывчивым, несмотря на капли воды, а в перчатках управление работало практически без задержек.

Рекордная автономность

Еще одна фишка HONOR X9d — это кремний-углеродная батарея емкостью 8300 мА·ч. Смартфон легко выдерживает два дня активного использования без подзарядки, умеренного — три дня. Он стабильно держится до вечера следующих суток даже при интенсивном использовании камеры, соцсетей и навигации.

На одном заряде можно сутки смотреть видео или непрерывно общаться по видеосвязи более 12 часов.

Но самое главное — в режиме энергосбережения «Ультра» даже при 2% заряда можно разговаривать по телефону целый час — эта функция может буквально спасти в критической ситуации.

Проводная зарядка HONOR SuperCharge 66 Вт быстро восполняет заряд батареи. При этом X9d поддерживает обратную зарядку мощностью 7,5 Вт — так, от него можно подзарядить наушники, часы или даже другой смартфон.

Важная деталь: батарея работает в диапазоне температур от -30°C до +55°C. Это значит, что вы вряд ли столкнетесь с быстрой разрядкой в холодные зимние дни, от чего страдает большинство смартфонов. Также у смартфона есть алгоритм защиты от старения, который в автоматическом режиме управляет распределением тепла и циклами зарядки, сохраняя оптимальную производительность на протяжении шести лет использования.

Камера с AI-инструментами

HONOR X9d оснащен основной камерой 108 Мп с большим сенсором размером 1/1.67 дюйма. Диафрагма f/1.75 и системы оптической и электронной стабилизации неплохое хорошее качество изображения, но все же камера — не сильная сторона устройства. Снимки в помещении сильно отличаются по тону от реального. А при дневном освещении у контуров все равно остается легкая размытость.

Но, что действительно интересно, — это AI-инструменты для редактирования, которые для большинства смартфонов доступны только в платных приложениях. Встроенный «AI-ластик» легко удаляет лишние объекты из кадра, восстанавливая фон так, что следов вмешательства практически не видно. Эта функция работает и с текстом — можно убрать надписи на разных языках, сохранив текстуру фона. А прохожих с фото можно удалить автоматически одной кнопкой.

С помощью «AI-расширения» можно достроить края фотографии, растянув обрезанное изображение.

Это очень удобно для адаптации снимков под разные соцсети. «AI-апскейл» повышает четкость старых или низкокачественных фото, а «AI Face Tune» автоматически исправляет закрытые глаза на портретах, используя референсы из серийной съемки.

Яркий экран с защитой зрения

Конечно, нельзя не упомянуть 6,79-дюймовый OLED-экран с соотношением сторон к корпусу 94,6% и ультратонкой рамкой всего 1,3 мм. Благодаря таким характеристикам устройство выглядит очень современно и даже немного футуристично. Высокое разрешение и поддержка широкой цветовой гаммы обеспечивают насыщенную и детализированную картинку.

Частота обновления 120 Гц делает прокрутку лент и анимации плавными и приятными глазу. Пиковая яркость 6000 нит — один из лучших показателей в классе — позволяет комфортно использовать смартфон даже под прямыми солнечными лучами. Во время тестирования на улице в солнечный день экран оставался отлично читаемым, карты и текст были четкими без необходимости искать тень.

При этом в слабо освещенном помещении яркость отлично подстраивается и не режет глаз. Вероятно, это во многом благодаря технологиям защиты зрения HONOR Eye Comfort, которые минимизируют мерцание экрана даже на минимальной яркости. «Циркадный ночной экран с AI» вечером автоматически переключает тон на более теплый, устраняя излучение синего света для улучшения качества сна. А «Дефокусировка экрана с AI» слегка меняет точки внимания, расслабляя мышцы глаз при длительном просмотре. Так что этот гаджет идеален для тех, кто не может отказать себе в скроллинге коротких роликов перед сном.

Умные возможности MagicOS 9.0

HONOR X9d работает на MagicOS 9.0 на базе Android 15. Ее особенность — множество AI-инструментов, которые многим могут быть полезны. Так, «HONOR заметки» с функцией преобразования речи в текст точно записывают устную речь, автоматически распознают нескольких говорящих и могут составлять протоколы совещаний. «Шумоподавление выбранного голоса с AI» отделит нужный голос от фонового шума, делая транскрипцию максимально точной. Быстро резюмировать длинные статьи и улучшать существующие тексты можно с «Редактором текста с AI». Встроенная функция вычитки проверяет грамматику и орфографию.

Также у этой модели есть «Перевод звонков с AI» — интересная функция позволяет, например, разговаривать по телефону с иностранными партнерами без переводчика в режиме реального времени.

При этом производитель гарантирует полную конфиденциальность данных.

Также с помощью «AI-перевода» можно общаться с иностранцами в путешествиях — достаточно включить переводчик и сказать все, что нужно.

Для кого этот смартфон

Таким образом, HONOR X9d — это выбор тех, кто ценит надежность и автономность выше всего остального. Смартфон подойдет людям с активным образом жизни, а также тем, кто работает в сложных условиях, часто путешествует или просто устал менять разбитые экраны. Мощная батарея с функцией подзаряди других устройств делает его идеальным спутником для длительных поездок, походов или командировок.

Это не флагман с топовым процессором и революционной камерой, но устройство, которое делает ставку на другие приоритеты: выживаемость, выносливость и практичность. Если вам нужен смартфон, который точно не подведет в критический момент и не разобьется при первом же падении — X9d заслуживает внимания.