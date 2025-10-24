Названы сроки начала развертывания группировки низкоорбитальных спутников РФ

Серийное развертывание низкоорбитальной группировки РФ начнется в декабре 2025 года или в январе 2026 года, первые шесть аппаратов уже находятся на орбите.

© Российская Газета

Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов на пленарном заседании выставки-форума "Дорога-2025", сообщает ТАСС.

"Запуск российских низкоорбитальных космических аппаратов одной частной нашей компании поможет расширить географию связи в каждый уголок России. Наземные сети сотовой связи не покрывают всю карту нашей родины. Серийное развертывание низкоорбитальной российской группировки начнется уже в декабре 2025 года либо в январе 2026 года. Первые шесть тестовых аппаратов уже находятся на орбите. Это будет наш полноценный технологический ответ иностранным аналогам и серьезный шаг вперед", - сказал он.

Как ранее сообщалось, серийное развертывание этой группировки на первом этапе составит 350 спутников, а на втором - 900. Аппараты будут работать в интересах населения России и обеспечивать широкополосный доступ к интернету в любой точке страны и мира.

Напомним: президент РФ утвердил национальный проект по космосу. В него, в частности, вошли группировки спутников дистанционного зондирования Земли, связи, в том числе широкополосного доступа в интернет, управления дронами, разработка метановой ракеты с возвращаемой ступенью "Амур-СПГ", работа по увеличению точности ГЛОНАСС. Каждый действующий федеральный проект, связанный с космонавтикой, теперь согласован с нацпроектом.

Заложено широкое партнерство с частным сектором экономики. Так, компания "Бюро 1440" работает над спутниковой группировкой "Рассвет" на низкой околоземной орбите. Она обеспечит скорость передачи до 1 Гб/сек и покрытие в любой точке страны.

В мае прошлого года на орбиту Земли были выведены спутники второй экспериментальной миссии "Бюро 1440" - "Рассвет-2". Как тогда сообщили специалисты, впервые в истории отечественной космической индустрии аппараты оснащены аппаратурой спутниковой связи с использованием протокола стандарта 5G NTN и терминалами межспутниковой лазерной связи. Они стали космической лабораторией для отработки технологических решений, которые лягут в основу будущей спутниковой группировки.