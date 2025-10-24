Шокирующее открытие: ученые нашли «внеземные реликвии»

Китайской космической миссии «Чанъэ-6» впервые удалось доставить образцы с обратной стороны Луны. Эти материалы были собраны из ранее не исследованного региона. Ученые активно изучают эти образцы, стремясь получить новые знания о Луне, сообщает Daily Mail.

В ходе исследования почвы из кратера «Бассейн Аполлона» ученые выявили семь микроскопических фрагментов камней, которые не являются частью естественных образцов, сформированных на поверхности Луны.

В материале говорится, что «эти небольшие фрагменты оказались остатками древних астероидов, которые врезались в Луну миллиарды лет назад». В отличие от обычных лунных камней, данные кусочки были получены от водных астероидов, которые плавали в космосе между Марсом и Юпитером, что делает их настоящими «внеземными реликвиями», пишут авторы.

Ученые из Китайской академии наук выяснили, что «реликвии» происходят из того же типа космических камней, которые могли переносить химические вещества, необходимые для возникновения жизни на Земле.