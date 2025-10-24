Новый MacBook оказался вдвое мощнее в играх, чем предшественник

Автор YouTube-канала Andrew Tsai протестировал новый MacBook Pro M5 в ряде игр и сравнил его с предшественником. В некоторых случаях прирост частоты кадров достигает и превышает 100%.

© Apple

По итогам сравнительных испытаний получены в разрешении 1080p и на высоких настройках графики игра Total War: Pharaoh Dynasties демонстрировала 74 к/с против 43 к/с у M4, Shadow of the Tomb Raider — 61 к/с против 33 к/с, Cyberpunk 2077 (Ultra, MetalFX Quality) — 39 к/с против 21 к/с, Grid Legends — 102 к/с против 37 к/с.

Существенный прирост FPS указывает на заметно улучшенную графическую подсистему и потенциал для более требовательных проектов, особенно с учетом будущих старших конфигураций линейки M5.

В отдельных тестах без сравнения с M4 также демонстрируются уверенные показатели в популярных ААА-тайтлах при Full HD: Baldur's Gate 3 — 35–40 к/с на Medium, более 70 к/с на Low, Dota 2 — 140–150 к/с при максимальных настройках, около 120–130 к/с в 1440p, Elden Ring — 45–55 к/с на High, Red Dead Redemption 2 — 30–35 к/с на Ultra, 45–50 к/с на Low, а Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — 25 к/с на Low с MetalFX Performance.