«Норникель» запустил солнечную электростанцию в Забайкалье

В Забайкальском крае начала работу солнечная электростанция, построенная компанией «Норникель». Энергоустановка состоит из более чем тысячи российских солнечных панелей, оснащенных системой слежения за солнцем.

Годовая выработка электростанции составит около миллиона киловатт-часов. Этого объема достаточно для обеспечения энергопотребления вахтового поселка Быстры в дневное время. Трекерная система позволяет панелям изменять положение вслед за движением солнца, что повышает эффективность выработки на 20−25% по сравнению со статичными конструкциями. Площадь энергоустановки занимает один гектар.

За первые три недели эксплуатации станция позволила сэкономить около 200 тысяч рублей на закупках электроэнергии и сократила выбросы CO₂ на 23 тонны. В годовом исчислении снижение эмиссии углекислого газа составит 360 тонн.