Аналитики выяснили, насколько россияне вежливы в общении с нейросетью

Старшее поколение общается с нейросетью «Алиса» вежливее, чем молодежь, а женщины — вежливее мужчин. Об этом говорится в исследовании Яндекса, результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Так, в первый день общения пользователи проявляют наибольшую эмоциональную вовлеченность: доля вежливых и грубых сообщений достигает максимальных значений. Однако по мере привыкания к цифровому помощнику интерес к соблюдению речевого этикета снижается. Уже через шесть месяцев частота употребления слов благодарности и приветствий сокращается почти вдвое.

Одним из индикаторов вежливости является обращение к ассистенту по имени. В первый день взаимодействия «Алису» называют по имени в каждом десятом сообщении, причем голосовые запросы демонстрируют более высокий уровень персонализации, чем текстовые. В дальнейшем пользователи все чаще переходят к прямым командам без вводных формул.

Различия проявляются и с точки зрения демографии. Женщины используют вежливые выражения приблизительно на 20% чаще мужчин и на 25% чаще обращаются к ассистенту по имени. Самый высокий уровень вежливости демонстрирует аудитория старше 55 лет: элементы речевого этикета присутствуют примерно в 7% их обращений. Молодые пользователи 18–24 лет делают это почти в три раза реже.

По городам лидером по вежливому стилю общения стал Ростов-на-Дону, где пользователи на 20% чаще среднего уровня для городов-миллионников используют приветствия и благодарности. Далее следуют Краснодар и Новосибирск. Наименее склонны к учтивому взаимодействию жители Красноярска, а также Самары и Москвы.

Исследование также фиксирует наличие грубой лексики: в первый день общения с «Алисой» доля таких сообщений достигает 2% от общего числа запросов. В дальнейшем этот показатель снижается по мере формирования у пользователей привычки к функциональному взаимодействию с сервисом.