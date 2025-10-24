Китай доставил на площадку старта космический корабль «Шэньчжоу-21»

Китай готовится к отправке тайконавтов к национальной орбитальной станции. Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), 24 октября пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-21" прибыл на стартовую площадку.

Как уточняется на странице CASC в WeChat, на космодром Цзюцюань (Северный Китай), откуда в ближайшие дни планируется осуществить запуск, также доставлена ракета-носитель CZ-2F ("Чанчжэн-2-эф"), при помощи которой будет осуществлена указанная миссия.

На текущий момент на станции находятся три тайконавта миссии "Шэньчжоу-20" - Чэнь Дун (командир экипажа), Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Они прибыли на орбиту 25 апреля и вскоре вернутся на Землю.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и приступил к реализации международных проектов.