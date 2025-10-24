На востоке Казахстана археологи обнаружили захоронение, которому около 7000 лет. Оно найдено на поселении Кокен, у подножия гор Кокентау, под слоями бронзового века. Радиоуглеродное датирование показало, что это самое раннее известное захоронение человека в стране — оно относится к раннему неолиту, задолго до появления земледелия и скотоводства.

Исследование проводила международная группа под руководством Паулы Думани Дюпюи (Назарбаев Университет), Жулдыз Ташманбетовой (Вашингтонский университет, Сент-Луис) и академика Зайноллы Самашева (Институт археологии им. Маргулана). Статья опубликована в журнале Казахстанская археология.

«Это открытие открывает новую главу в изучении древнейших обитателей казахской степи. Оно дает редкую возможность понять отношение первых людей к смерти и ритуалам», — подчеркнула Думани Дюпюи.

Уникальная структура могилы

Под остатками бронзового поселения археологи нашли более древние слои земли, относящиеся к каменному веку, которые образовались постепенно с течением времени и хранят следы разных эпох — такие последовательные наслоения ученые называют стратифицированными. В овальной яме находились останки двух людей: взрослого, лежавшего на правом боку с подтянутыми коленями, и отдельного черепа подростка. Взрослый ориентирован на северо-восток, а череп — на северо-запад. Исследователи предполагают, что тело было завернуто или связано перед погребением, символизируя возвращение в недра Земли — обычный ритуал для раннеголоценовых общин Сибири и Центральной Азии.

Радиоуглеродный анализ костей показал возраст захоронения от 5471 до 5222 года до н.э., что делает Кокен самым ранним датированным захоронением на территории Казахстана. Это открытие позволяет взглянуть на сложные похоронные практики древних охотников-собирателей региона.

Многотысячелетняя история территории

Слой над могилой содержал остатки костей животных, пепел и фрагменты керамики. Это указывает на хозяйственное использование участка вплоть до XIX века. Радиоуглеродный анализ лошадиной кости из этого слоя показал, что территория оставалась практически непрерывно населённой на протяжении более семи тысяч лет. Несмотря на поздние вмешательства, большая часть скелета осталась на месте, сохранив ценную информацию для анализа ДНК и изотопов, которая поможет установить родственные связи между двумя индивидами.

Вместе с человеческими останками археологи нашли каменные орудия — маленькие обломки, острые лезвия и так называемые призматические нуклеусы. Это специальные каменные заготовки в форме призмы, из которых древние люди методично отламывали кусочки, чтобы делать лезвия и инструменты. Такие нуклеусы похожи на «кирпичики» для создания каменных орудий. Эти находки свидетельствуют о развитой микролитической индустрии, сопоставимой с неолитическими культурами вокруг озера Байкал и Алтая. Умение изготавливать сложные инструменты из местного сырья указывает на высокий уровень технологического развития общин Восточного Казахстана к середине VI тысячелетия до н.э.

Ритуальные особенности

Могила Кокен отличается простотой — это безымянная яма без надземных сооружений или погребального инвентаря. Однако расположение тел совпадает с обрядами, известными в неолитической Сибири, Монголии и Центральной Азии, где черепа или кости часто повторно захоранивались как символ почитания предков. Подобные вторичные погребальные практики впервые зафиксированы в казахских степях.

До открытия Кокена древнейшими захоронениями в Казахстане считались могилы в Железинке и Бестамаке, около 5000 года до н.э. Новая находка отодвигает хронологические рамки появления человека и подтверждает существование оседлого или полуоседлого населения в раннем голоцене.

«Кокен связывает культурные и генетические ландшафты Центральной Азии и Сибири, объединяя корни будущих кочевых цивилизаций», — отметил академик Самашев.

Раскопки продолжаются. Ученые надеются обнаружить более глубокие слои, относящиеся к мезолиту, что позволит понять, как ранние собиратели адаптировались к континентальному климату задолго до появления земледелия.