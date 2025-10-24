Комета или пришельцы: NASA включило планетарную защиту Земли

NASA активировало систему планетарной обороны, чтобы внимательно следить за межзвездным гостем, который ведет себя не как обычная комета.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства активировало систему планетарной обороны из-за кометы 3I ATLAS, которая продемонстрировала необычные свойства. Этот зеленый цилиндр выбрасывает никель, но при этом железа в нем почти нет. Гарвардский профессор Ави Леб даже предположил, что мы можем иметь дело не с кометой, а с космическим кораблем.

Ученых смущает сразу несколько вещей:

Антихвост – пылегазовый поток направлен к Солнцу, а не от него, как у большинства комет.

Никель без железа – выброс около четырех граммов в секунду, что само по себе крайне необычно.

Ретроградная орбита – всего около пяти градусов от плоскости эклиптики, а шанс такой траектории для случайного объекта меньше 0,2%.

Внешний вид – идеально цилиндрическая форма и ярко-зеленая поверхность.

Максимальное сближение с Солнцем произойдет 29 октября 2025 года. Тогда комета пройдет на расстоянии 203 млн км, разгоняясь до 210 тыс. км/ч. Несмотря на высокую скорость, заметить ее сложно из-за небольшой яркости и близости к Солнцу.

Гарвардский ученый Ави Леб не исключает, что 3I ATLAS – это внеземной аппарат. По его словам, если гипотеза подтвердится, последствия будут серьезными, а человечеству нужно быть готовым ко всему. Даже если это гигантский корабль-носитель, он вряд ли изменит курс из-за земных факторов и спокойно уйдет за пределы Солнечной системы.

NASA и ESA уверяют, что угрозы столкновения с Землей нет. Объект пройдет безопасно, а включение его в список наблюдений – отличная возможность отработать протоколы планетарной защиты на реальном, но безопасном примере.

Большинство ученых считают комету природным объектом, но Леб продолжает настаивать на своем. Он указывает, что химия, яркость и траектория слишком странные, чтобы их игнорировать. По его версии, объект может использовать гравитацию Солнца для маневра по методу Оберта. Правда, пока эта идея не находит поддержки у большинства его коллег-ученых.