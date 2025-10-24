В России начались продажи планшета Huawei MatePad 12 X

МТС объявила о начале продаж нового планшета HUAWEI MatePad 12 X, который сочетает функции ноутбука, планшета и цифрового блокнота.

© Ferra.ru

Новинка поддерживает стилус M-Pencil Pro, обеспечивающий максимальную точность и комфорт при работе с заметками и рисунками.

С 25 октября по 24 ноября покупатели версии PaperMatte получат стилус за 1 рубль и год защиты экрана в подарок, а при покупке стандартной модели — скидку 5000 рублей и ту же защиту. Обе версии комплектуются клавиатурой Smart Magnetic Keyboard.

MatePad 12 X оснащен 12-дюймовым дисплеем 2,8K PaperMatte 144 Гц, батареей на 10 100 мАч и поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Устройство работает с голосовым помощником «Алисой Про» и ИИ-функциями для редактирования текста и изображений.

Цены: от 49 990 рублей за стандартную модель и 54 990 рублей за версию PaperMatte.