Российские ученые разработали новый материал для 3D-принтеров

Исследователи из России представили инновационный композит на основе фторопласта и наночастиц, обладающий уникальными электрическими и магнитными свойствами для 3D-печати.

Российские ученые создали новый композитный материал на основе фторопласта с магнитными наночастицами для 3D-печати конструкций с уникальными свойствами, рассказали в Минобрнауки РФ, подчеркнув, что разработка позволяет получать «умные материалы», сочетающие пьезоэлектрические и магнитные характеристики.

В министерстве пояснили, что команда специалистов подробно изучила технологический процесс – от получения наночастиц и подготовки прекурсора до создания композита и изготовления филамента для 3D-принтера, передает РИА «Новости». Им удалось определить оптимальный состав для максимальной чувствительности к внешнему магнитному полю, а также найти параметры, которые упрощают сам процесс 3D-печати и делают его менее энергоемким.

Особую значимость этого открытия подчеркивают возможности для развития биомедицинских технологий и сенсорных систем. Как отметил автор исследования Петр Ершов, этот шаг открывает путь к созданию инновационных магнитоэлектрических устройств, которые можно рационально производить методом 3D-печати.

В проекте участвовали ученые научно-образовательного центра «Умные материалы и биомедицинские приложения» БФУ им. Канта, МИСиС и специалисты из Кабардино-Балкарского и Пермского политехнического университетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые напечатали полезное мясо на 3D-принтере.

В стране разработали метод 3D-печати из металла.

Кроме того российские специалисты создали технологию 3D-печати ткани человека.