Huawei представила HarmonyOS 6

На конференции HUAWEI Developers Conference 2025, компания официально представила HarmonyOS 6 — новую версию собственной операционной системы с обновленным дизайном, интеграцией ИИ и улучшенной производительностью.

© Ferra.ru

Интерфейс получил динамичные анимации и «умную» подсветку, подстраивающуюся под действия пользователя — например, при редактировании фото или активации голосового помощника.

Экран блокировки теперь поддерживает AIGC-обои, создаваемые на основе шрифта и стиля владельца. Новый движок Ark Engine ускоряет запуск приложений на 11%, рендеринг страниц на 21% и загрузку контента на 30%.

Система стала лучше работать с другими устройствами HUAWEI: файлы можно передавать касанием или перетаскиванием, а смартфон и ПК — обмениваться данными напрямую.

© Gizmochina

Добавлены функции защиты StarShield, антифрод на базе ИИ и режим «View Once».

Публичная бета HarmonyOS 6 стартует 22 октября 2025 года в Китае. Первыми обновление получат Mate 70, Mate 60, Pura 80, Pura 70, Mate X6, Pocket 2 и MatePad Pro 13.2.