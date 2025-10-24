OpenAI выпустит Android-версию Sora

OpenAI готовит к запуску Android-версию генератора видео Sora и крупное обновление, которое сделает сервис ближе к полноценной платформе для творчества и общения. Об этом сообщил глава проекта Билл Пиблз.

© Ferra.ru

Главное новшество — функция камео-персонажей. Теперь в видео можно будет добавлять не только себя, но и домашних животных, игрушки или любые другие объекты.

Кроме того, Sora позволит использовать персонажей, созданных ранее, в новых роликах. Интерфейс уже обновлен: на экране генерации появились трендовые и популярные камео в реальном времени.

Ещё одно крупное улучшение — встроенные инструменты монтажа. Пользователи смогут объединять клипы прямо в приложении, а позже получат расширенные возможности редактирования.

OpenAI также развивает социальные функции: появятся тематические сообщества и каналы для компаний, университетов и клубов. Разработчики обещают более быстрое приложение приложение, точные рекомендации и мягкую работу модерации.