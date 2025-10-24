Samsung столкнулась с низким числом успешных Exynos 2600

Samsung начала массовое производство чипов Exynos 2600, однако выход годных изделий на её 2-нм техпроцессе GAA остаётся низким.

По данным издания Dealsite, с первых 15 000 кремниевых пластин, компания получает лишь около 50% рабочих чипов, что аналитики уже называют «преждевременным запуском» технологии.

Изначально сообщалось, что Exynos 2600 будет установлен примерно в половине смартфонов серии Galaxy S26, но теперь, по обновлённым данным, его доля не превысит 30%.

Остальные устройства оснастят процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. При этом внутренние тесты Samsung показывали, что новый Exynos способен опережать решения от Apple и Qualcomm, но проблемы с производством не позволят применить его во всех моделях, включая Galaxy S26 Ultra.

Samsung также использует тот же 2-нм техпроцесс для тестового выпуска чипа Tesla AI6 и планирует повысить выход годных к этому моменту.

Компания надеется, что накопленный опыт поможет улучшить производственные показатели и привлечь новых заказчиков, включая Qualcomm.