Reddit подал в суд на Perplexity

Reddit подала иск против Perplexity AI и трех других организаций, обвинив их в незаконном сборе данных с платформы. В жалобе, направленной в федеральный суд Манхэттена, указано, что компании Oxylabs, AWMProxy и SerpApi систематически извлекали контент Reddit через результаты поиска Google для последующей перепродажи. По данным истца, Perplexity покупала эти данные как минимум у одной из них.

Reddit требует компенсацию убытков и судебного запрета на дальнейшее использование контента без разрешения. На фоне иска акции компании в Нью-Йорке снизились более чем на 4%.

Данные Reddit считаются ценными для индустрии искусственного интеллекта (ИИ), поскольку содержат обширные массивы человеческих диалогов, необходимых для обучения нейросетей. Компания уже имеет официальные соглашения о лицензировании информации с OpenAI и Google.