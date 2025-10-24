В Азовском море обнаружили 12 новых видов рыб

Ихтиологи Южного научного центра РАН нашли в дельте Дона и Таганрогском заливе 12 «пришлых» видов рыб. Теперь среди обитателей Азовского моря — амурский чебачок, атерина, белый амур, карась серебряный, карп, линь, солнечный окунь, пиленгас, толстолобик, щиповка, щука и язь.

Как отмечают исследователи, численное преимущество пока остается за местными видами, но по массе лидируют именно новички.

Причина перемен — изменение солёности воды. По данным Азово-Черноморского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, в 2025 году солёность Азовского моря достигла рекордных 16 промилле, а Таганрогского залива — 12. Для сравнения: в Черном море она обычно держится на уровне 17–18 промилле.

Такое осолонение связано с маловодьем Дона и Кубани, климатическими колебаниями и усилением антропогенной нагрузки. Потоки других рек также ослабли. В результате изменилась структура экосистемы: к бычкам, тюльке, сомам и осетрам добавились черноморские виды.

По данным ЮНЦ РАН, в уловах местные рыбы составляют 47% по числу особей, тогда как доля вселенцев — 29%. Однако по биомассе картина обратная: пришельцы тяжелее — 49% против 21%.

Рыбаки воспринимают происходящее без тревоги и напоминают об удачном опыте акклиматизации пиленгаса — дальневосточной кефали, завезённой в Азовское море в конце 1970-х. Рыба не только прижилась, но и стала ценным промысловым видом.

— Пиленгас неприхотлив, плодовит и быстро растёт. В Азовском и Черном морях он достигает товарного веса за два-три года — на год быстрее, чем на родине, — рассказывает рыбак с 40-летним стажем Владимир Петренко. — К тому же он мирный сосед: не вытесняет аборигенные виды и не нарушает баланс.

По его словам, у пиленгаса отличное мясо — плотное, нежное, с лёгким морским вкусом.

«Его можно жарить, солить, запекать — хоть в уху, хоть на гриль», — добавляет он.

Ростовская и Краснодарская области готовы развивать промысел новых видов в промышленных масштабах. В этом поможет господдержка: правительство РФ выделяет более 240 миллионов рублей на субсидии предприятиям, работающим в Черном и Азовском морях. Средства направят на оплату труда рыбаков и социальные выплаты.

Тем временем исследователи отмечают и побочные эффекты осолонения: в море активно размножается желетелый планктон — медузы, гребневики и другие мягкотелые организмы. Их рост может смещать экологический баланс, ведь они конкурируют с рыбой за пищу. Учёные обсуждают пути решения — например, японский опыт вылова и переработки медуз в пищевые продукты.