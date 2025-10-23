Ученые нашли «Супер-Землю» в соседней звездной системе

Астрономы из Пенсильванского университета нашли «Супер-Землю» в относительно близкой звездной системе. Об этом сообщает журнал The Astronomical Journal.

© ESA/Hubble/ESO/M. Kornmesser

Согласно открытию, планета находится в 20 световых годах от Земли, что является относительно небольшим расстоянием по космическим меркам. Как сообщили исследователи, планета очень похожа на Землю и находится на таком расстоянии от звезды, что на ней может существовать жидкая вода. При этом, планета превосходит Землю по размерам.

«Мы постоянно смотрим в будущее – как в подготовке нового поколения исследователей, так и в создании технологий для поиска потенциально обитаемых планет», — прокомментировал открытие профессор Пенсильванского университета Эрик Форд.

Отмечается, что находка была обнаружена после того, как ученые потратили 20 лет на наблюдение за звездой. Впрочем, изучить планету подробнее пока что невозможно – для этого нужны более мощные телескопы.

