В Windows появился анимированный ИИ-помощник

Microsoft объявила о запуске нового виртуального помощника Mico — анимированного персонажа, интегрированного в голосовой режим сервиса Copilot. Разработка прошла несколько месяцев тестирования и теперь включена по умолчанию, однако пользователи при необходимости могут отключить визуализацию, сообщает The Verge.

Mico реагирует на речь в реальном времени и демонстрирует эмоциональные анимации в зависимости от темы обсуждения, что делает взаимодействие с ИИ более естественным. На начальном этапе ассистент будет доступен пользователям из США, Великобритании и Канады. При этом он использует новую функцию памяти в Copilot, которая позволяет учитывать предпочтения и задачи пользователя, обеспечивая индивидуализированный опыт.

Microsoft также внедрила режим Learn Live — инструмент для обучения, ориентированный на студентов и пользователей, изучающих новые дисциплины или иностранные языки. В этом формате Mico выступает в роли наставника: не предоставляет готовых решений, а помогает осваивать материалы с применением визуальных подсказок и интерактивных элементов.