Маск заявил о превосходстве чипов Samsung над TSMC

Илон Маск заявил, что Samsung Foundry, литейное производство Samsung, имеет более высокий потенциал, и компания может поставить более эффективные ИИ-чипы для электромобилей Tesla, чем TSMC. Хотя Tesla работает с обоими поставщиками.

Маск заявил, что новые чипы AI5 обеспечат 40-кратный скачок производительности по сравнению с AI4. Tesla сотрудничает с Samsung и TSMC в производстве чипов AI5, причем фабрика Samsung в Тейлоре опережает завод TSMC в Аризоне.

Маск рассказал о значительных архитектурных изменениях в чипе AI5, включая интеграцию специализированных компонентов и увеличение встроенной памяти SRAM. Он выразил желание создать «избыточное предложение», что потребует значительного увеличения производства на фабрике Samsung, к тому же чипы AI6 Tesla закажет у Samsung.

Как пишет портал WccfTech, это сотрудничество может стимулировать расширение производственных мощностей Samsung в США и привлечь больше клиентов.