Российские ученые изучили уникальный метеорит NWA 13202

Учёные лаборатории метеоритики и космохимии РАН исследовали аномальный хондрит (наиболее распространённая подгруппа в классификации метеоритов) Northwest Africa 13202. Метеорит относится к богатым металлом несгруппированным хондритам и парен с метеоритами NWA 12379 и 12273.

Особенность NWA 13202 — почти 70% его объёма составляют Fe-Ni-металлы, при этом отсутствует обычная силикатная матрица. Состав оливина сходен с обычными L-хондритами, а изотопы кислорода соответствуют LL-хондритам.

После реаккреции метеорит сохранил признаки водного воздействия на родительском астероиде. Это указывает на то, что NWA 13202 происходит от ранее неизвестного родительского тела с уникальными характеристиками. Учёные считают, что такие хондриты образовались в результате столкновения металлического и хондритового астероида. Столкновение было достаточно мощным для смешения металла и минералов, но не создало закалённые хондры.