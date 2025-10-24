Обнаружена удивительная связь между птицами и лесными пожарами

Вопреки распространенному мнению, лесные пожары не всегда несут разрушение.

Исследование в горах Сьерра-Невада в американском штате Калифорния показало, что многие виды птиц не только адаптируются к последствиям пожаров, но и получают от них долгосрочную пользу.

Как помогают пожары

Ученые в течение 20 лет наблюдали за 42 видами птиц в национальных парках Йосемити, Секвойя и Кингс-Каньон. Сравнивая данные с 35-летней историей пожаров, они обнаружили, что 28 видов оказались более распространенными на выгоревших территориях. Любопытно, но у 11 видов сохранялся положительный эффект в течение более 35 лет. Лишь один вид птиц реально пострадал от пожаров.

Пожары обеспечивают открытые участки для кормления насекомоядных птиц и мертвую древесину для гнездования. Пернатым идет на пользу рост растительности разной высоты и увеличение проникновения солнечного света к почве.

Экологи подчеркивают, что они в основном изучили преимущественно пожары низкой и средней интенсивности (97.5% случаев). Высокоинтенсивные «мегапожары» могут давать иные результаты, пишет Earth.com.

Контролируемые выжигания

До 1870-х годов пожары низкой и средней интенсивности были естественной частью экосистемы. Коренные народы США использовали контролируемые выжигания для управления ландшафтом. Однако новая политика подавления пожаров привела к накоплению горючих материалов, создав условия для современных «мегапожаров».

Для восстановления естественного экологического баланса специалисты рекомендуют внедрять контролируемые выжигания, разрешать деревьям гореть в определенных условиях, создавая «пиродиверситет» — мозаику выгоревших участков разного возраста. При правильном управлении огонь становится не врагом, а инструментом сохранения биоразнообразия, создающим условия для процветания многих видов птиц на протяжении десятилетий.