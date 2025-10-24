В Азовском море нашли шипа — рыбу, считавшуюся вымершей

Учёные Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в первые за 70 лет зафиксировали встречу с шипом — рыбой, считавшейся вымершей. Этот вид считался вымершим с 1955 года, когда эту рыбу видео в поздний раз.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВНИРО, 17 октября 2025 года вблизи урочища Кучугуры была поймана молодая неполовозрелая рыба длиной 56 см и весом 1,2 кг. Этот вид характеризуется низкой естественной численностью и обитает в трёх экологических формах видах в бассейнах Чёрного, Азовского, Каспийского и Аральского морей. В Азовском регионе его можно встретить в реках Дон и Кубань. Причём шип является преимущественно «жилой пресноводной формой», а его миграции за пределы речных бассейнов — «скорее исключение, чем правило».

Также отмечается, что обнажение шипа в бассейне Азовского моря связано с реакклиматизацией этого вида в бассейне Кубани, что важно для сохранения генофонда и восстановления популяции в Азово-Черноморском регионе.