OnePlus Ace 6 Turbo получит аккумулятор на 8000 мАч

Всего через несколько дней в Китае состоится мероприятие OnePlus, на котором будут представлены OnePlus 15 и Ace 6. Однако это могут быть не единственные новинки.

© MobiDevices

По данным инсайдера Digital Chat Station, новые утечки указывают на то, что грядущая серия Ace может включать более мощную версию – Ace 6 Turbo с аккумулятором ёмкостью 8000 мАч.

Утечка связывает бренд «Turbo» непосредственно с серией Ace, то есть полное название устройства будет OnePlus Ace 6 Turbo. Сообщается, что смартфон работает на платформе Snapdragon 8 Gen 5 от Qualcomm следующего поколения и оснащён OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц.

Если предыдущие слухи говорили об аккумуляторе ёмкостью 7650 мАч, то последняя информация утверждает, что в модели Turbo установлен аккумулятор на 8000 мАч. Это свидетельствует о стремлении OnePlus установить новые рекорды автономности среди флагманских Android-смартфонов.

Ожидается также, что устройство будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, что соответствует традиции OnePlus в области сверхбыстрой подзарядки.

Официальная информация о запуске Ace 6 Turbo, вероятно, появится в ближайшее время. Мероприятие, на котором представят стандартный Ace 6 и OnePlus 15, состоится 27 октября.