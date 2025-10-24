Космическая находка в Китае поставила рекорд по размерам и возрасту

Китайские исследователи представили результаты изучения необычной воронки в провинции Гуандун, которая признана крупнейшим ударным кратером на Земле, сформировавшимся за последние десять тысяч лет. Он расположен недалеко от уезда Дэцин в холмистой местности и получил название Цзиньлинь.

Специалисты Китайской академии инженерной физики провели полевые работы и лабораторный анализ пород. Особое внимание уделили изменению гранита под воздействием химических процессов. Эти данные помогли установить возраст образования кратера - ранний или средний голоцен - и подтвердили, что он возник не из-за земных процессов, а после столкновения с небесным телом, летевшим на гиперзвуковой скорости.

Ученые собрали геологические образцы, оценили структуру пород и исключили версии, связанные с вулканической активностью или эрозией. Выяснилось, что удар был настолько мощным, что его энергия соответствовала взрыву примерно 600 тысяч тонн тротила.

До этого крупнейшими считались голоценовые кратеры диаметром около 300 метров, а большинство подобных образований не превышают сотни. Диаметр Цзиньлиня - 900 метров. Таких масштабов среди подобных геологических структур этого периода раньше не фиксировали. Новое исследование не только уточняет историю падений крупных небесных тел, но и показывает, что наша планета переживала куда более серьёзные столкновения, чем считалось ранее.