Путин призвал не копировать чужие решения в сфере нейросетей

Такие действия могут привести к утрате суверенитета, заявил президент.

«Мы сможем создать именно суверенные модели искусственного интеллекта, а не копировать чужие решения, что приводит и к технологической, и к мировоззренческой зависимости. А значит, в конечном итоге, и к утрате суверенитета», — сказал глава государства на съезде Русского географического общества.

Путин также призвал сделать Географический музей самым большим, красивым и многообразным.