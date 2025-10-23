Владимир Путин призвал не копировать чужие решения в сфере нейросетей
Такие действия могут привести к утрате суверенитета, заявил президент.
«Мы сможем создать именно суверенные модели искусственного интеллекта, а не копировать чужие решения, что приводит и к технологической, и к мировоззренческой зависимости. А значит, в конечном итоге, и к утрате суверенитета», — сказал глава государства на съезде Русского географического общества.
Путин также призвал сделать Географический музей самым большим, красивым и многообразным.
«Профильных географических музеев в мире единицы. Наш музей в обязательном порядке должен быть создан в России, причем он должен отвечать всем требованиям сегодняшнего дня», — сказал Путин.