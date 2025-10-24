Wired: Маск хочет создать «армию роботов» из моделей Optimus

Компания Tesla планирует создать «армию человекоподобных роботов» из 1 млн моделей Optimus. Об этом пишет издание Wired со ссылкой на американского бизнесмена Илона Маска.

По его задумке, роботы должны освободить человечество от тяжёлой работы. При этом он выразил беспокойство по поводу влияния на них.

«Если мы построим эту армию роботов, смогу ли я хотя бы существенно влиять на неё? Не контролировать, а именно оказывать сильное влияние... Мне неприятно создавать эту армию роботов, если у меня нет хотя бы серьёзного влияния», — приводит издание слова Маска.

По словам бизнесмена, полномасштабное производство начнётся в конце следующего года.

Ранее Маск выразил мнение, что в будущем все рабочие места займут роботы и искусственный интеллект (ИИ).