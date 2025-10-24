Google обновил правила в отношении неприемлемого контента

Американская корпорация Google накануне внедрила окончательную версию своей рекламной политики, направленную на борьбу с эксплуатацией детей. Компания расширила правоприменение за пределы изображений и охватила более широкие формы жестокого обращения с несовершеннолетними.

Google переименовал свою политику «Изображения сексуального насилия над детьми» в «Сексуальное насилие над детьми и их эксплуатация». Под запретом контент о сексуальном насилии над детьми; материалы, оправдывающие или прославляющие поведение, которое подвергает опасности детей; контент, иным образом сексуализирующий несовершеннолетних.

Запрещен любой подобный контент, будь то реальный, вымышленный, смоделированный, мультяшный, созданный искусственным интеллектом или отредактированный с помощью фотошопа. Ограничения распространяются на все форматы контента, включая аудио, текст и визуальные медиа, такие как изображения и видео.

«Если мы обнаружим нарушения этой политики, то удалим такой контент и приостановим действие аккаунтов Google Ads без предварительного уведомления, что ограничит возможность размещать рекламу. Действия могут также включать в себя сообщение в Национальный центр по делам пропавших и эксплуатируемых детей», — заявили в Google.